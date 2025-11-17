Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
80
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Serangga jangkrik
serangga
binatang
serangga jangkrik
Manti
invertebratum
tawon
lebah
hijau
daun
kriket
Grasshoper
Pranci
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zach Lezniewicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zach Lezniewicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zach Lezniewicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Nikitina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zach Lezniewicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Els Cattrysse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ajmal K P
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abhijit Bhole
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Rubell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beth Macdonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Omilaev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jez Timms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alfonso Betancourt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Beutell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ria Truter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raíssa Letícia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrey Tikhonovskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗