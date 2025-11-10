Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
78
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sepatu balet
balet
sandal balet
Ballerina
Sepatu pointe
sepatu balet
menari
ujung
penari balet
coklat
penari
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elena Kloppenburg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nihal Demirci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Astrid Schaffner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Neuhaus
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elena Kloppenburg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nihal Demirci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Merve Sehirli Nasir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Haley Parson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nihal Demirci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haley Parson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elena Kloppenburg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haley Parson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leila de Haan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Haley Parson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Horwath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandy Millar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗