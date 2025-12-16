Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
427
Pen Tool
Ilustrasi
52
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sensor
Sensor
Teknologi
elektronik
IoT
kamera
Teknologi sensor
sensor gerak
elektronika
sensor kamera
komputer
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robin Glauser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denis N.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jorge Ramirez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luigi Frunzio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jorge Ramirez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vishnu Mohanan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathew Schwartz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anton Savinov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jorge Ramirez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Prentzas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jorge Ramirez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Angeles Pérez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denis N.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗