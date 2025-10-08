Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Semoga hari anda menyenangkan
kartu ucapan
Bahagium
dorongan
pesan positif
ilustrasi
kutipan
Positif
Desain Grafi
seni vektor
Optimisme
kesehatan mental
Artistik
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexas_Fotos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CrowN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Marija Zaric
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
You Le
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joana Abreu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaja Kadlecova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Casey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexas_Fotos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗