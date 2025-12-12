Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
393
Pen Tool
Ilustrasi
135
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Selo
prangko
Perangko
stempel karet
cap
tekstur stempel
Disetujui
segel lilin
Perangko pos
kertas
surat
kartu pos
Stamping
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Diesenreither
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Valeria Reverdo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
戸山 神奈
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
戸山 神奈
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ali Bakhtiari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
eze cmf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Valeria Reverdo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NOAA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Reverdo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Scott Blake
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sippakorn yamkasikorn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗