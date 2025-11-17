Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
147
Pen Tool
Ilustrasi
22
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Selikuran
Kasino
Poker
rolet
Perjudian
dongkrak hitam
kartu
Kartu remi
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eyestetix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dusan Kipic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sam Tan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tom M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Esteban López
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eyestetix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
VD Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fiona Murray-deGraaff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Iwara
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fiona Murray-deGraaff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eyestetix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hoseah Kamau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neha Maheen Mahfin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manas Manikoth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗