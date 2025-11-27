Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
193
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Selai stroberi
selai
arbei
makanan
merah
buah
makanan dan minuman
di
dapur
penataan makanan
sendok
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucinda Hershberger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natural Chef Carolyn Nicholas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Pielmayer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pedro Miguel Aires
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Merve Aydın
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fadya Azhary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oliver Hale
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rebeca G. Sendroiu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
jonathan ocampo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lienkie Kotze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Stein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lienkie Kotze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Youjeen Cho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗