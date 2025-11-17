Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
203
Pen Tool
Ilustrasi
24
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sel penjara
penjara
jeruji penjara
sel penjara
tahanan
sel
abu-abu
perabot
Khmer Merah
Kawat berduri
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
camilo jimenez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MARCIN CZERNIAWSKI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hasan Almasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Grant Durr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oxana Melis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MARCIN CZERNIAWSKI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ferals Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Umanoide
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Ansley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spencer Tamichi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Petrischev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emily-Jo Sutcliffe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carles Rabada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Guido Coppa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Hindle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mahshid Saberpour
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗