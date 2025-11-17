Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
14
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sekolah kedokteran
Mahasiswa Kedokteran
Medis
dokter
mahasiswa kedokteran
obat
rumah sakit
Dokter
Kesehatan
Medi
pendidikan
situs web
Belajar
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robina Weermeijer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Melendez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mikael Kristenson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
jesse orrico
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Kandlbinder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jesse orrico
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcelo Leal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sarah Froo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ani Kolleshi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ousa Chea
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aman Chaturvedi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karthik Sridasyam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lan Lin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗