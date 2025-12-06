Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
202
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Secangkir kopi
kopi
cangkir kopi
cangkir
minum
minuman
minuman pana
kafein
biji kopi
ritual pagi
Penyegaran
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
L.D.I.A
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andriyko Podilnyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fady Ashraf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Albert Salim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria Priessnitz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
sq lim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iman Permana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
stephan hinni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kimberly Ruano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anya Akbari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arturo Añez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Foodphototasty
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Badri Rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arturo Añez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗