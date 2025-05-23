Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
171
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Seashells
Seashell
pantai
bintang laut
pantai kerang
Kehidupan laut
laut
pasir
kerang
Bunga
ikan
batu karang
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Content Pixie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olmes Sosa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Content Pixie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pavel Nekoranec
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charlota Blunarova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mandy Henry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javardh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
DroneflyerNick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
George Girnas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reiseuhu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia May
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Adams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elisabeth Arnold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗