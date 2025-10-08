Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
68
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sayap kupu-kupu
kupu-kupu
Sayap
Sayap kupu-kupu dari dekat
sayap ngengat
serangga
binatang
latar kupu-kupu
wallpaper kupu-kupu
alam
Amerika Serikat
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fleur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua J. Cotten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shirley Cairns
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Damon On Road
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua J. Cotten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alfred Schrock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vivek Doshi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shirley Cairns
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nora Jane Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evie S.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alfred Schrock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuval Levy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Charly Seyler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shirley Cairns
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗