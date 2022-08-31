Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
106
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sawah terasering
pertanian
Pedesaan
alam
lanskap
sawah
tani
Luar
kecantikan alam
budidaya
bepergian
Sawah
hijau
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Huy Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Huy Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Huy Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Huy Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Huy Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
boris misevic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jimmy Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khanh Do
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spenser Sembrat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗