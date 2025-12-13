Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
340
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Saus
Saus
botol saus
makanan
saus tomat
saus pedas
Saus tomat
kecap
tekstur saus
Saus BBQ
pasta
mayones
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dennis Klein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Airam Dato-on
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Muhammad Syafi Al - adam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heather Ford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Theo Crazzolara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yulia Khlebnikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caroline Attwood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Calum Lewis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mesut çiçen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Albert Vincent Wu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Liverani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meg Aghamyan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Filipp Romanovski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bern Fresen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Lim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗