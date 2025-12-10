Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
23 rb
Pen Tool
Ilustrasi
825
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Satu
Dua
nomor satu
satu jari
satu
Tiga
nomor 1
pertama
angka
pnw
sekongkol
sendiri
bersama
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcel Eberle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
marianne bos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Photos by Lanty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tasha Kostyuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Johns
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriella Clare Marino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dorrell Tibbs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angèle Kamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗