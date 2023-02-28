Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
47
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Saringan
Persiapan makanan
Baking
makanan dan minuman
bahan kue
makanan
Buatan sendiri
tepung
Bahan
Seni kuliner
Penyaringan
perlengkapan kue
Ilmu Pangan
Joanna Stołowicz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
lindsay Cotter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Kovalski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
luca fantini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sandra Grünewald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rae Wallis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Koç
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmet Koç
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TSI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Vivcharyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beytullah ÇİTLİK
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
henry perks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Koç
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beytullah ÇİTLİK
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗