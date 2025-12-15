Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
673
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sarapan hotel
sarapan
sarapan prasmanan
sarapan prasmanan hotel
hotel
kamar hotel
prasmanan hotel
makanan
cangkir
Brunch
restoran
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jill Sauve
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Gold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alev Takil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alena Torgonskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rachel Park
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karol Chomka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heather Ford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Franz Schekolin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrei Castanha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nellie Adamyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Iason Raissis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nellie Adamyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗