Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
125
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sapi perah
susu
produk susu
buku harian
keju
peternakan sapi perah
yoghurt
makanan
sapi perah
toko roti
daging
susu dan keju
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eiliv Aceron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leon Ephraïm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Cotton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Jankovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Foodphototasty
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stijn te Strake
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mehrshad Rajabi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan Song
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bettina Kunz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Waldemar Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jean Carlo Emer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Cole
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elena Leya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗