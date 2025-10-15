Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
193
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Salju new york
kotum
New York
abu-abu
bangunan
Perkotaan
Amerika Serikat
arsitektur
bertingkat tinggi
gedung perkantoran
Luar
pusat kotum
Metropoli
Samuele Giglio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Inès Belkhodja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Chalo Gallardo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leslie Lopez Holder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raphael Lopes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raphael Lopes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyle Reed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alessio Montemurro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zak Neilson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chalo Gallardo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Benz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Benz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Boss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javier Alvarez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew LeJune
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dimitry B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jaunt and Joy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗