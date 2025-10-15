Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
830
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sakit punggung
Sakit punggung
cat
sakit
penderitaan
Sedih
orang
sakit kepala
Cedera
stres
nyeri kronis
depresi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Camila Quintero Franco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Road Trip with Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aarón Blanco Tejedor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hosein Sediqi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
nikko macaspac
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasun Bughdaryan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Žygimantas Dukauskas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Teslariu Mihai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuris Alhumaydy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Klara Kulikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hailey Kean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mitchell Hollander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Galvez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗