Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
456
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sadar
kesadaran
siaga
alam
tenang
sadar lingkungan
pikiran
seni
imajinasi
daun
Organik
Terinspirasi alam
Environmentalisme
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Simon Wilkes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georg Eiermann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bill Mead
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeffrey Hamilton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charles Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Bergen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Spencer Gu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Lieman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aldwin Saint Rodriguez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Schmidbauer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Lieman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Kinnear
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georg Eiermann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eugene Chystiakov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alejandro Barba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗