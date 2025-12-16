Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
17 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,8 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rutinitas harian
Rutin
rutinitas pagi
Pagi
Bangun
Rutinitas Harian
Produktivitas
tanam
makanan
laki-laki
meja tuli
papan ketik komputer
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
THE 5TH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jexo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Covene
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laura Chouette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jexo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuya Yoshioka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aldino Hartan Putra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
benjamin lehman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daria Nepriakhina 🇺🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bogdan Arhipov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debagni Sarkhel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jess Bailey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Prabu Panji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prabu Panji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prabu Panji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗