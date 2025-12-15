Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
21 rb
Pen Tool
Ilustrasi
203
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rumput hijau
rumput
hijau
langit
latar belakang hijau
alam
lapangan hijau
hutan hijau
Rumput hijau langit biru
halaman rumput
latar belakang rumput
kebun
Lapangan rumput
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ochir-Erdene Oyunmedeg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Dent
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ricardo Resende
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
sHa shadoll
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mika Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eddie Sundgren
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George C
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bharath Raj N
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lisa Yount
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manon Leduc
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitalik 🇺🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Ángel Cardoza Rojas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Bennie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yuriy Bogdanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stacey Hayden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
K. Mitch Hodge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗