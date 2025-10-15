Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
540
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rumah tinggal
Perumahan
pengembangan perumahan
Pinggiran kotum
bangunan tempat tinggal
Lingkungan
kotum
Rumah pinggiran kotum
real estat
Rumah
lanskap pinggiran kotum
Kehidupan pinggiran kotum
kehidupan pinggiran kotum
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Neuhaus
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vadim Shevyrin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Neuhaus
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vadim Shevyrin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vadim Shevyrin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Neuhaus
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vadim Shevyrin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗