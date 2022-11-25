Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
82
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rumah kecil
bertingkat tinggi
rumah
rumah mungil
rumah kecil
pondok
kamar kecil
rumah sederhana
rumah besar
apartemen
alam
bangunan
Spenser Sembrat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thomas Werneken
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Redd Francisco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phil Hearing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ian MacDonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dillon Kydd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Flo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ross Sneddon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Mazur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Stone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vidar Nordli-Mathisen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephen Wheeler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jean Carlo Emer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jelle van Leest
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian MacDonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗