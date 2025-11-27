Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
31
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rumah besar
rumah
rumah mewah
Villa
interior mansion
kemewahan
Rumah tua
Rumah modern
arsitektur
rumah besar
bangunan
kastil
rumah yang indah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Barnes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frames For Your Heart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fabian Wiktor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
John Fornander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ciudad Maderas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Barnes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Romanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laurel and Michael Evans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Fornander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joachim Lesne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drew Dau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastase Maragos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan McDine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristina Delp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andreas *****
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗