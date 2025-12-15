Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
191
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ruang wallpaper macbook
Wallpaper MacBook
antariksa
Ruang wallpaper
wallpaper luar angkasa
Wallpaper MacBook Galaxy
Bintang Wallpaper MacBook
Macbook Wallpaper Universe
MacBook
komputer jinjing
apel
MacBook Pro
Hongarium
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
dlxmedia.hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Yoel Peterson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
dlxmedia.hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
dlxmedia.hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
dlxmedia.hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
dlxmedia.hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
dlxmedia.hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
dlxmedia.hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darren Richardson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Ramos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adrian Regeci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vivek Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Te
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcel Ardivan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Greg Rakozy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗