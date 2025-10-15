Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ruang salin
kamar domestik
Ruang Salin
Remaja
homeschooling
pendidikan
pembelajaran jarak jauh
komputer jinjing
Teknologi
komputer
Pembelajaran online
Pendidikan Digital
satu orang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Declan Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akshar Dave🌻
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Akshar Dave🌻
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Declan Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Hoehne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Hoehne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Hoehne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗