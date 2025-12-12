Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
20
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ruang perjamuan
ruang perjamuan
Perjamuan
meja
perabot
di dalam ruangan
bangunan
arsitektur
kursi
Ruang makan
orang
Penyiapan acara
Perencanaan Acara
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
venuewala Wedding planner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlos Felipe Ramírez Mesa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arne Hellin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephanie Klepacki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien Olichon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kapil Rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adrien Olichon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien Olichon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kapil Rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
SR Engineers and Consultants
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kapil Rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephanie Klepacki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ARTO SURAJ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephanie Klepacki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephanie Klepacki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗