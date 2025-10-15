Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
118
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ruang komersial
kompleks bangunan
Arsitektur Spanyol
Arsitektur abad pertengahan
Ruang kantor
Komersial
kantor
Cetak biru bangunan
Ruang ritel
kabin kayu
Interior
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nastuh Abootalebi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nastuh Abootalebi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ASR Design Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Osama Saeed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alberto Castillo Q.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nastuh Abootalebi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jaime Labra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
R.D. Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
isaac macdonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrea De Santis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jacek Dylag
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sehoon ye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasiia Gudantova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗