Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
784
Pen Tool
Ilustrasi
29
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Roti pengrajin
roti
roti penghuni pertama
makanan
makanan dan minuman
toko roti
Baking
penghuni pertama
roti berkerak
fotografi makanan
penataan makanan
Baru dipanggang
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Louise Lyshøj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spring Fed Images
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vicky Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joanna Stołowicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vicky Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Burton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mona Baechler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spring Fed Images
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yulia Khlebnikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Victoria Druc
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spring Fed Images
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Summer Time
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Jakutajc-Wojtalik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Franck Tourneret
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria Druc
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric Prouzet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗