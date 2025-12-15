Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rotan
rotan
bunga
perabot
kursi
Vintage
meja
tanaman hia
tanam
Kayu lapi
Penang
lokakarya
kayu
Magali Merzougui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitry Zvolskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sulis Maulida
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Job Savelsberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magali Merzougui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗