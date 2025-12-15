Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
40
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rosehip
minyak rosehip
Berry
alam
tanam
merah
buah
musim gugur
Pinggul mawar
daun
jatuh
bunga mawar
menghasilkan
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Meg MacDonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ľuboš Felčík
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Dudek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Immo Wegmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meg MacDonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabi Repaska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
From Marwool
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jei Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Linus Mimietz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gregor Löffler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jasmin Schreiber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukas Haible
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robert Bahn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meg MacDonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOGsplash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗