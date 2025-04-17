Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
72
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Roda berputar
roda keberuntungan
Berputar
Gelendong
kesempatan
Kegembiraan
taman hiburan
hiburan
keberuntungan
Kegiatan rekreasi
roda hadiah
pasar malam
Sensasi
Evelyn Verdín
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
K Adams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vije Vijendranath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taras Zaluzhnyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tapan Popat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Otabek Ismoilov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evelyn Verdín
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
gretta vosper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chad Peltola
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Goldie A
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Salman Shaikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephanie Muller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Hermant
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
John Cardamone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stockholm Paris Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brice Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗