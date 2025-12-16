Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
83 rb
Pen Tool
Ilustrasi
708
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ringan
Pencahayaan
lampu
Bola lampu
Sinar matahari
neon
bayangan
latar
matahari
bola lampu
Wallpaper 4K
putih
latar belakang terang
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Casey Horner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evie S.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wonderlane
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dyu - Ha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amjd rdwan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rinck Content Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alessandro Bianchi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcus Dall Col
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Fore
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bhushan Sadani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Sinclair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dewang Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zyanya Citlalli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Sinclair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadine E
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗