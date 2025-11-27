Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Resor maladewa
Maladewa
Pantai Maladewa
resor
laut
pantai
alam
Air
bepergian
pulau
Luar
Liburan
Tobias Reich
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matheen Faiz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ismail Mohamed - SoviLe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Upgraded Points
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Boxma
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
World Wanderer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Pena Lambarri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hussan Amir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ishan @seefromthesky
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Swigunski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rayyu Maldives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shifaaz shamoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ishan @seefromthesky
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmed Yaaniu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed Imran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Upgraded Points
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tholaal Mohamed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Xtra, Inc.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rayyu Maldives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗