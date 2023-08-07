Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Repositori
Ruang server
penyimpanan datum
Transformasi digital
perabot
laci
data besar
Pusat datum
Pusat Datum
Komputasi awan
keamanan siber
Manajemen datum
Teknologi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jack Baxter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Baxter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Dixon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗