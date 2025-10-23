Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
15 rb
Pen Tool
Ilustrasi
43
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Refleksi danau
Air
danau
Luar
alam
Kanton Jajce
Refleksi danau
air danau
kolam
Vegetasi
pohon
tanah
refleksi
Jonny Gios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Troy Olson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heather Swain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Thöni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Benjamin Zhao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Umberto di Capua
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miguel Alcântara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Miguel Alcântara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isaac Maffeis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Veriko Dundua
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emir Aydın
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Nice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suhwa Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vasilis Caravitis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marketa Wranova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Moresi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗