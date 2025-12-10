Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
173
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ravioli
pasta
Tortellini
Makanan Italia
Lasagna
makanan
pastum
Makanan Italium
Italium
tepung
makan malam
Memasak
dapur
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoav Aziz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
henry perks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoav Aziz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Borys
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
davide ragusa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lorenzo Tomassetti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Dillon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Max Griss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Foodphototasty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Janesca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolas Cuestas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Valentina Perez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoav Aziz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoav Aziz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗