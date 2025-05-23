Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
630
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rapor
Pelaporan
bisnis
surat
data
Laporan
rapat
presentasi
Grafik
analisis
Laporan tahunan
Dashboard
bagan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lukas Blazek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd Klutsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Scott Graham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephen Dawson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Carlos Muza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isaac Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Scott Graham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Firmbee.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Myriam Jessier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗