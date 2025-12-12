Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
56
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Rangamati
Danau Kaptai
bandarban
Sajek
Bandarban, Bangladesh
Bangladesh
perahu
laut
alam
Luar
Air
tanah
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Iraj Ishtiak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hossain Azad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MD. Naziur Rahman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rahat Khandaker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iraj Ishtiak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Md. Nazmul Islam Nayeem
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Iraj Ishtiak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammad Minhaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iraj Ishtiak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Marinova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rafy Noman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hossain Azad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Souhardya Saha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mithun Rozario
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iraj Ishtiak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rahabi Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗