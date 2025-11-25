Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
237
Pen Tool
Ilustrasi
12
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Quilting
Selimut
Jahit
merajut
kain
Patchwork
Dekorasi rumah
Buatan tangan
Amerika Serikat
Josue Michel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dinh Pham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeff Wade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
K Adams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Bang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jen Theodore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jen Couser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josue Michel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ashley Diane Worsham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Ferina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tuti Fruti Cahyadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josue Michel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matt Benson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jen Theodore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
KWON JUNHO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
kim mastromartino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Elgebrant Rekstad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiy Turk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗