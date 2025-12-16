Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
205
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Quanzhou
xiamen
Fujian
Cina
kotum
bangunan
Perkotaan
kuil
menara
Cakrawala kotum
Luar
Markus Winkler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bangyu Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marko Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bangyu Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faan Wunsing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Faan Wunsing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
QIU DEXING
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
木易 卢
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bangyu Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yifei Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
lastmayday
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
lastmayday
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bangyu Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
- Kenny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗