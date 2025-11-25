Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
171
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Putih minimal
minimal
putih
Wallpaper
Minimali
Latar belakang
latar putih
latar
tekstur
latar minimali
latar abstrak
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Drew Beamer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleg Laptev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristina Gottardi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michel Rocha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heidi S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Content Pixie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kiran CK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryunosuke Kikuno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleg Stepanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kobby Mendez
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
sareh Askarzadeh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pradeep Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗