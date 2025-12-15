Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
144
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Puri
Kuil Jagannath
Puri Odisha
Jagannath
Odisha
miskini
Konark
Jagannath Puri
Puri Puri
Puri Jagannath
Pantai Puri
Bhubaneswar
alam
Joe Eitzen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dilip Poddar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
shri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Syed Hussaini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kirsten Frank
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dipanjali Panigrahi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mainak Chakraborty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Subhadip Kanjilal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashwini Chaudhary(Monty)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Surby Subhadra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sudeshna Sahoo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sudeshna Sahoo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rahul Moharana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vinit Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sourav Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Subhadip Kanjilal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aritras Saha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mainak Chakraborty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mainak Chakraborty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗