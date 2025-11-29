Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
441
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Punjab
Punjab India
gadis punjabi
Amritsar
Punjabi
Kuil Emas
India
Punjab Pakistan
Sikh
alam
Desa Punjab
Rajasthan
Anak laki-laki Punjabi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Huzaifa Waheed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arshad Jamil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maninder Sidhu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laurentiu Morariu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chirag Jain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chander Mohan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abhinav Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gaurav Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ravindra Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Prerna Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raghu Nayyar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Design Hills
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Salil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Mehmood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahsanization ッ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗