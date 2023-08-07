Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
21
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Puncak gunung
gunung
puncak
alam
Luar
barisan
abu-abu
Pemandangan
indonesia
petualangan
langit
Gunung Gede Pangrango
lanskap
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alvian Hasby
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhaimin Abdul Aziz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alvian Hasby
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alvian Hasby
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mardanafin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bence Balla-Schottner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jane JIANG
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caed Schoolfield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thibault Lam Tran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Nikitina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Janos Lengyel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angela Pompermaier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Jiménez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
德文 陈
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benjamin Demian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Stephenson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗