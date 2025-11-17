Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
873
Pen Tool
Ilustrasi
31
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pujian
sembah
pujian dan penyembahan
gereja
doa
berdoa
salib
Alkitab
Yesus
tangan
orang
Berdoa
Pujian
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
John Price
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mic Narra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Guillaume de Germain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Xan Griffin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Botsford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edwin Andrade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Terren Hurst
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Fertig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rainier Ridao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Terren Hurst
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edward Cisneros
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗