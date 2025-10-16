Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
142
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ps4
ps5
Playstation 4
stasiun bermain
permainan
Game
Permainan PS4
ps3
Konsol PS4
Xbox
Pemain
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikita Kachanovsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fabian Albert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikita Kachanovsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brian J. Tromp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Norbert Levajsics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George C
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Roberto Vincenzo Minasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Guglielmo Basile
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Guglielmo Basile
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayson Hinrichsen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aurélia Dubois
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JESHOOTS.COM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steven Binotto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
TheRegisti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sora Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗