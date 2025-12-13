Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
107
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Proyek konstruksi
pembangunan
arsitek
arsitektur
topi kera
Cetak biru
pekerja konstruksi
Lokasi konstruksi
prasarana
Manajemen Proyek
Inspeksi Lokasi
rompi pengaman
Mohamed hamdi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tolu Olubode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jan Huber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josue Isai Ramos Figueroa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Kurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maxim Makarov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SMKN 1 Gantar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emre Canbazer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Quezada
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Avesta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mugabi Owen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksey Cherenkevich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed hamdi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Max Langelott
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ka Ho Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harrison Plouzek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yishen Ji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tuaans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valdhy Mbemba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗